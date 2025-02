NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die wichtigste Nachricht sei die Nettoexponierung des Rückversicherers von 500 bis 700 Millionen Dollar mit Blick auf die Waldbrände in Kalifornien, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;