NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Aussagen zu den Vertragserneuerungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Anstieg des erneuerten Prämienvolumens um 6,9 Prozent sei geringer als bei Scor, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger als die branchenweit geprägte Preisgestaltung sei aber eine laufende Verlagerung des Geschäftsmixes hin zu nichtproportionalen Deckungen. Dies sei an diesem Punkt des Branchenzyklus die optimale Strategie./tih/stw;