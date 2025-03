NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Analyst Ben Davis verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Ankündigungen des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers über Förderkürzungen von Kraftwerkskohle in der kolumbianischen Mine El Cerrejon sowie der Aussetzung der Produktion in der Kupferhütte Altonorte in Chile. Er sehe diese Nachrichten als neutral für die Aktie an, zumal diese sich seit Jahresbeginn schwächer als die Branche entwickelt habe, schrieb er. Unter anderem verwies Davis auf die geringen Preise für Kraftwerkskohle auf dem Überseemarkt, rechnet aber damit, dass diese bald einen Boden finden dürften./ck/tih;