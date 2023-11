NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2600 auf 2700 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die europäischen Konsumchemieunternehmen stünden beim Wachstum der Absatzvolumina vor einer Wende zum Besseren, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Umsatzwachstum sei der größte Treiber für die Aktienkurse in diesem Sektor, der seine Erholung fortsetzen sollte./edh/ajx;