ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen von 2800 auf 2750 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte im dritten Quartal geringer ausgefallen sein als ursprünglich von ihm angedacht, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Volumenseitig sei also nicht von einem Wendepunkt auszugehen./mf/tih;