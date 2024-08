ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Im Fokus der unternehmenseigenen Sommer-Investorenkonferenz habe der Wachstumsbereich Active Beauty gestanden, wo der Duftstoffehersteller nach dem Kauf von b.kolor zu den weltweit führenden Anbietern gehöre, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Givaudan habe von einer anhaltend guten Umsatzdynamik im Juli und August gesprochen. Trotz einer in der ersten Jahreshälfte schon höher liegenden operativen Marge (Ebitda) hielten die Schweizer an der diesjährigen Zielspanne fest./gl/tih;