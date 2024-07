NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Die Übernahme der noch ausstehenden 75 Prozent an B.Kolormakeup & Skincare erweitere die Präsenz des Aromen- und Duftstoffeherstellers im Kosmetikbereich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit der Übernahme sollte der Bereich Active Beauty künftig rund 3 Prozent zum Konzernumsatz beitragen./gl/mis;