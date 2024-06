NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 4200 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Aromen- und Duftstoffherstellern ihre Erwartung, dass die Volumen-Erholung im zweiten Quartal weiteren Schwung bekommt. Auch wenn die Branchenwerte bereits angezogen hätten, dürfte ihre Stärke vorerst anhalten./tih/edh;