NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe ein durchwachsenes erstes Halbjahr hinter sich, das von schwächeren Volumina, aber stärkeren Margen geprägt sei, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;