NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Erlöse, Barmittel und Gewinnmargen des Herstellers von Duftstoffen und Aromen entwickelten sich allesamt gut, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal beeindrucke./mis/bek;