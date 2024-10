NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Underweight" belassen. Die gute Margenentwicklung sei zwar ermutigend, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Eckdaten und erhöhter Prognose. Er sieht für das kommende Jahr aber immer noch hohe Enttäuschungsrisiken./ag/tih;