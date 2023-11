NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen sollte sich angesichts des bestätigten Ausblicks nichts ändern. Die schwache Auftragslage berge aber Risiken für die Erwartungen an das kommende Jahr./gl/ajx;