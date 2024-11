FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Fuchs SE von 43 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Schmierstoffespezialist habe erwartungsgemäße Quartalszahlen vorgelegt und als eines der wenigen Chemie-Unternehmen das Vorjahresergebnis übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler am Montag in seinem Kommentar zum Bericht der Vorwoche. Das im Rahmen der mehrjährigen Unternehmensstrategie angestrebte operative Ergebnisziel (Ebit) für 2025 erscheine aber zu ambitioniert. Zum Zeitpunkt der Prognose im Juli 2020 habe Fuchs allerdings das Ausmaß der Corona-Pendemie sowie den Krieg in der Ukraine nicht vorhersehen können./gl/ag;