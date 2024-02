NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als prognostiziert ausgefallen, während der Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Die Prognose für das Ebit 2024 sei schwächer als gedacht, erscheine aber erneut konservativ./edh/ajx;