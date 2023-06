NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Titel des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung der Kandidaten für die Wahl des Aufsichtsrats Mitte Juli auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Dies schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la;