NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 38,00 auf 32,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die am 2. November anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Dialyseanbieter trotz des zunehmenden Gegenwinds von der Währungsseite und nun höherer Steuerannahmen die Jahresziele problemlos erreichen könne, schrieb Analyst David Adlington in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte sich aber zunehmend auf das kommende Jahr richten. Es drohten Margendruck durch die Kosteninflation sowie ein stagnierendes Absatzwachstum. Zudem sollten die Risiken durch neue Abnehmmedikamente die Aktie weiter belasten. Daher senkte Adlington seine operativen Ergebnisschätzungen (bereinigtes Ebit)./gl;