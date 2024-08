NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Dialyseanbieter werde die Prognose für die Marge im kommenden Jahr wohl an das untere Ende des Zielkorridors legen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Grund hierfür dürften niedrigere Behandlungszahlen in den USA sein./bek/la;