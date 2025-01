Fresenius Medical Care 41.45 CHF 20.56% Charts

News

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton nahm in einer am Montagabend vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den Dialysekonzern vor. Er reagierte damit auf Währungsbewegungen und einen Behandlungstag weniger im vierten Quartal gegenüber dem dritten./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.