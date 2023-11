FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flutter von 16713 auf 15585 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien ein weiteres Opfer, dem in der Lotto- und Wettanbieter-Branche das Glück ausgegangen sei, schrieb Analyst Simon Davies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf ungünstige Sportergebnisse und Währungsbewegungen./ag/lew;