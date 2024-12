NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und damit ihren positiven Erwartungen für die anstehenden Geschäftszahlen des US-Logistikkonzerns Ausdruck gegeben. Das Kursziel für die Aktie hob Analyst Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von 350 auf 366 US-Dollar an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Er verwies auf gute Chancen, dass das Frachtgeschäft abgespalten und der Gewinnausblick (EPS) für 2025 bestätigt werde./gl/ag;