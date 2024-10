NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach Investorentreffen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Das Preisumfeld auf dem US-Logistikmarkt entwickele sich günstig, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das begünstige eine kräftige Erholung der Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2025./bek/la;