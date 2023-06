NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 228 auf 251 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des US-Logistikers dürfte nach den vorgelegten Zahlen und dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr hinter der Konkurrentin UPS und dem Industriesektor zurückbleiben, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentlichen Kennziffern im vierten Geschäftsquartal hätten unter einer Steuerbelastung gelitten. Die Geschäftsentwicklung im Quartal sollte aber dank des Paketzustelldienstes Ground und der Expresssparte positiv gesehen werden./ck/tih;