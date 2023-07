HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie die auf die Warnung folgenden Kursverluste als Gelegenheit zum Einstieg in die Aktie des Wirkstoffentwicklers./bek/edh;