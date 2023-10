NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Brillenkonzern feuere weiter aus allen Zylindern und habe einen soliden Zwischenbericht abgeliefert, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker gewesen als am Markt erwartet./tav/edh;