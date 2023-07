NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die jüngsten Quartalsberichte der europäischen Luxusgüterkonzerne Swatch, Burberry und Richemont hätten umsatzseitig wenig Überraschendes gebracht und die schon hohen Erwartungen eher enttäuscht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Brillenkonzern EssilorLuxottica hob sie unter anderem die attraktive Bewertung positiv hervor./gl/la;