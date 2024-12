NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ericsson von 70,50 auf 98,00 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Obwohl der Netzwerkausrüster in der ersten Jahreshälfte die Erwartungen verfehlt habe, habe sich die Aktie 2024 gut entwickelt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Margensteigerung im dritten Quartal habe der Markt indes schon vorweggenommen. 2025 dürften sich die Investitionen der Telekomfirmen ein wenig verbessern. Seine Umsatzschätzung sieht der Experte knapp über der Konsensprognose. Der Bewertungsaufschlag stehe einer positiveren Einschätzung der Aktie allerdings im Weg./gl/ag;