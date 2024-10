FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Mitte November anstehenden Neunmonatszahlen des Energiekonzerns dürften ähnliche Trends wie das erste Halbjahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang zeigen, schrieb Analyst James Brand in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das Schlussquartal sei - gemessen an der ungewöhnlich schwachen Vorjahresentwicklung - aber Besserung in Sicht./gl/ajx;