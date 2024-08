HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor nach Zahlen von 146 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr des Neue-Energien-Unternehmens sei wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke fundamentale Lage spiegele sich noch nicht in den Zahlen wider. Die laufende Projekte lieferten aber eine gute Grundlage für das Wachstum in den kommenden Jahren./mf/mis;