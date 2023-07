NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die Aktien des italienischen Energieversorger seien in der Branche die besten Südeuropäer des bisherigen Jahresverlaufs, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Sommerflaute könnten die Anleger also gerade hier zu Gewinnmitnahmen neigen. Garrido sieht in möglichen Rückschlägen aber gute Einstiegschancen. Dies hätten die Halbjahresergebnisse gezeigt./ag/mis;