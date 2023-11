NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener investierten erwartungsgemäß insgesamt weniger, aber mehr in Netzwerke, schrieb Analyst Fernando Garcia am Mittwochmorgen mit Blick auf die neue Mittelfristplanung./ag/la;