FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel von 7,70 auf 7,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der italienische Versorger habe für 2023 ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem seien die Dividende erhöht und die Ziele bestätigt worden. Die Sanierung der Bilanz durch Verkäufe laufe derweil auf Hochtouren. Dies mache eine weitere Dividendenerhöhung in diesem Jahr sehr wahrscheinlich. Die Rendite von Enel sei hoch, die Bewertung der Papiere aber niedrig./tih/edh;