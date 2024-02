ENCAVIS 10.78 CHF -9.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Encavis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 12 Euro gesenkt. Über dem Wind- und Solarparkbetreiber braue sich ein "perfekter Sturm" zusammen, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die deutlich gefallenen Strompreise überschatteten die positiven Auswirkungen der zu erwartenden ersten Zinssenkungen, der sinkenden Preise für Solarmodule, der wahrscheinlichen Verbesserung der Wetterbedingungen und des beschleunigten Kapazitätsausbaus. Vor diesem Hintergrund sei das Kurspotenzial der Aktie begrenzt./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 17:48 / GMT

