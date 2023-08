NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das zweite Quartal sei erwartungsgemäß schwach gewesen - wegen der Strompreisentwicklung und schlechter Wetterbedingungen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die Geschäfte des Wind- und Solarparkbetreibers nun aber am Beginn einer Trendumkehr./tih/mis;