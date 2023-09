HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Encavis nach einer Roadshow mit Finanzchef Christoph Husmann in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die jüngsten Zukäufe und die wachsende Pipeline sollten das Vertrauen in das langfristige Ziel für das Kapazitätswachstum des Wind- und Solarparkbetreibers stärken, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;