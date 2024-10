ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Dürr mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien dürften weiter von Hoffnungen auf das wichtige Geschäft mit der Autoindustrie sowie auf China angetrieben werden, schrieb Analyst Sven Weier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese dürfte zwar eine gute Auftragsentwicklung belegen. Im derzeit unsicheren Umfeld scheue er aber die Prognose einer Wiederbeschleunigung der Auftragslage im Autosektor in der ersten Jahreshälfte 2025 oder einer deutlichen Geschäftsverbesserung im Holzverarbeitungsbereich./gl/ag;