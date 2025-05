NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ob die Resultate den Erwartungen entsprochen hätten, sei schwierig zu sagen, da es wegen der Neuorganisation des Anlagenbauers einige Verwirrung gegeben und an Vergleichswerten gemangelt habe, schrieb Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck;