ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 29,50 auf 29,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel ist nach dem Quartalsbericht der Schweizer Online-Apotheke kurzfristig noch etwas pessimistischer geworden. An den langfristigen Bedenken ändere sich ohnehin nichts, schrieb er in seiner Reaktion am Donnerstagnachmittag.