NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Analyst Martin Comtesse wertete in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar aktuelle Marktdaten im Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland aus. Die Daten vom Mai bestätigen über alle Kanäle hinweg die positive Entwicklung der Kundenakzeptanz - und dies bei Redcare und DocMorris. Insgesamt seien die Daten ermutigend für den Einführungsprozess./tih/ag;