FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach der Zulassung einer digitalen E-Rezept-Lösung für DocMorris werde der Kontrahent Redcare Pharmacy nun wohl in Kürze nachziehen, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei notwendig für den Einstieg der Online-Apotheken in den mehr als 50 Milliarden Euro schweren Markt./bek/la;