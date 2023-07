MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dic Asset nach einer Gewinnwarnung von 7,50 auf 4,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Unter anderem höhere Finanzierungskosten lasteten auf der Immobiliengesellschaft und dürften zu einem deutlich niedrigeren operativen Ergebnis (FFO) in diesem Jahr führen als ehemals geplant, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen bis zum Jahr 2025 entsprechend deutlich./tav/he;