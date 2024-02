NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Der Hersteller alkoholischer Getränke habe auf der Veranstaltung der Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) eine zuversichtlich stimmende Präsentation gehalten bezüglich des mittelfristigen Potenzials des Spirituosenmarktes, wenn auch kurzfristig die Marktschwäche die Entwicklung bis 2025 hemmen dürfte, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/gl;