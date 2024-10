NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern und die Billigfluglinie Easyjet seien ihre europäischen Transport- und Logistikfavoriten, schrieb Alexia Dogani in ihrer am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Frachtnachfrage bleibe solide und das Wachstum des Passagieraufkommens hoch./gl/ag;