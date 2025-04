NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Outperform" belassen. Der Begriff Deglobalisierung gehe so leicht von der Zunge, schrieb Analyst Alexander Irving am Donnerstagmorgen in seinem Kommentar zur Logistikbranche angesichts der Turbulenzen für den Welthandel. Es bleibe aber immer noch eine "große Welt". Die genauen Auswirkungen von Trumps "Liberation- Day-Zöllen" müsse man abwarten - nicht zuletzt ihre Beständigkeit angesichts des Schlags für die Kaufkraft der Verbraucher. Sie würden aber zu neuen bilateralen Beziehungen führen. Irving sieht also eher eine "Wiedergeburt der Globalisierung". /ag/gl;