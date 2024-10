NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, doch die Zielsetzungen für 2024 und 2026 seien reduziert worden, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien das Briefvolumen und das Luftfrachtgeschäft und nicht das Expressgeschäft, das eigentlich als größter Sorgenfaktor der Anleger gelte./tih/he;