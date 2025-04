NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Jefferies führte einen monatlichen Transport-Tracker für die Logistikbranche ein. Im März seien die Raten für See- und Luftfracht gesunken, schrieb Analyst Michael Aspinall am Montag. In der EU sei die Auslastung am höchsten gewesen. Treibstoffkosten gäben weiter Rückenwind./ag/gl;