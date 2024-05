NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. In einem Entwurf erhärte sich, dass die deutsche Bundesnetzagentur für die 2025 auslaufenden Frequenzbereiche auf eine Ausschreibung verzichten werde, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Solch ein Vorschlag sei klar positiv für 1&1 und neutral für die Deutsche Telekom sowie das O2-Netz von Telefonica. Für Vodafone dagegen sieht er Risiken. "Der Teufel steckt aber im Detail", ergänzte der Experte./tih/gl;