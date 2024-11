HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22,30 Euro belassen. Das dritte Quartal sei für den Einkaufszentren-Betreiber robust verlaufen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland bleibt der Experte aber bei seiner neutralen Haltung zur Aktie./tih/men;