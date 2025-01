NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 leicht an./mis/ag;