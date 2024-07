NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse vor der Berichtssaison der Branche auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Er rechne für das zweite Quartal mit einem Umsatz von 1,435 Milliarden Euro, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausgangslage für das zweite Halbjahr habe sich insbesondere für den Londoner Börsenbetreiber LSE verbessert, nachdem die Anteilsverkäufe eines Konsortiums rund um den US-Investor Blackstone abgeschlossen seien und sich der Markt wahrscheinlich zunehmend auf die Chance für die Zeit ab 2025 konzentrieren dürfte./la/he;