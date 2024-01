NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Mills erhöhte vor den Quartalszahlen seine Schätzungen für den Börsenbetreiber, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb./ajx/mis;